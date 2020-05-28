«Монреаль» хочет включить Романова в состав команды на матчи плей-офф НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что надеется заявить российского защитника Александра Романова на матчи плей-офф НХЛ этого сезона.

— Еще нет окончательного решения по поводу того, может ли Романов участвовать в плей-офф, — приводит Le Journal de Montreal слова Бержевена. — Однако мы бы хотели, чтобы Александр смог играть, когда сезон возобновят. Решение принимает не только НХЛ, но и профсоюз игроков лиги.

20-летний россиянин был выбран «Монреалем» под 38-м номером драфта НХЛ-2018. 8 мая Романов заключил с канадской командой контракт на 3 года.

Ранее руководство НХЛ объявило о досрочном завершении регулярного сезона и о том, что в плей-офф примут участие 24 команды. В первом раунде матчей на вылет «Монреалю» предстоит встреча с «Питтсбургом».