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«Монреаль» хочет вернуть Ковальчука летом

08:31
Илья Ковальчук. Фото USA Today Sports
Илья Ковальчук. Фото USA Today Sports
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«Монреаль» летом хочет попробовать вернуть нападающего Илью Ковальчука. 36-летний россиянин 1 июля может получить статус неограниченно свободного агента, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Ранее «Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон». Взамен «Канадиенс» получили выбор в 3-м раунде драфта-2020.

Ковальчук заключил контракт с «Монреалем» по ходу нынешнего сезона, после того как расторг договор с «Лос-Анджелесом». В составе «Канадиенс» он успел провести 22 матча и набрал 13 (6+7) очков.

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