«Монреаль» хочет вернуть Ковальчука летом

«Монреаль» летом хочет попробовать вернуть нападающего Илью Ковальчука. 36-летний россиянин 1 июля может получить статус неограниченно свободного агента, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

The Habs intend to be bidders on Kovalchuk come July 1 if he's free and hasn't re-signed with the Caps. They genuinely loved what he brought to the organization on and off the ice over the past two months. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) February 24, 2020

Ранее «Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон». Взамен «Канадиенс» получили выбор в 3-м раунде драфта-2020.

Ковальчук заключил контракт с «Монреалем» по ходу нынешнего сезона, после того как расторг договор с «Лос-Анджелесом». В составе «Канадиенс» он успел провести 22 матча и набрал 13 (6+7) очков.