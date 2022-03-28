«Монреаль» готов подписать долгосрочный контракт с защитником Романовым

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз заявил, что клуб готов подписать долгосрочный контракт с российским защитником Александром Романовым, сообщает журналист Арпон Басу.

Летом у 22-летнего россиянина подходит к концу контракт новичка. Он может получить статус ограниченно свободного агента.

В этом регулярном чемпионате Романов провел 63 матча, в которых набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «минус 1».

Напомним, что «Монреаль» выбрал игрока под общим 38-м номером во втором раунде драфта-2018.