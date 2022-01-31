«Монреаль» готов обменять защитника Питри

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз заявил, что клуб готов обменять защитника Джеффа Питри, сообщает La Presse.

Контракт 34-летнего игрока обороны с кэпхитом 6,25 миллиона долларов истекает в сезоне-2024/25. По условиям договора, Питри может выбрать 15 клубов, в которые его нельзя будет обменять.

В нынешнем сезоне защитник провел 37 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 7».

Отметим, что за предыдущие четыре сезона он не опускался ниже отметки в 40 очков.