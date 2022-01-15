«Монреаль» готов обменять Галлахера в дедлайн

«Монреаль» готов рассмотреть вариант обмена нападающего Брендана Галлахера, сообщает Montreal Hockey.

Контракт 29-летнего канадца с кэпхитом 6,5 миллиона долларов истекает в сезоне-2026/27. Причем он может назвать шесть команд, в которые «Монреаль» не будет иметь права его обменять.

Галлахер был выбран «Канадиенс» на драфте-2010 под общим 147-м номером. С тех пор он провел в лиге 607 матчей и набрал 367 (191+176) очков.