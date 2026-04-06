«Монреаль» гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

«Миннесота» выиграла у «Детройта» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот результат гарантировал «Монреалю» место в плей-офф в сезоне-2025/26.

«Канадиенс» вышли в плей-офф во втором сезоне подряд впервые с сезонов-2019/2020 и 2020/21 (во втором они вышли в финал Кубка Стэнли, где проиграли «Тампе»). В текущем составе «Монреаля» осталось шесть игроков из той финальной серии, включая капитана Ника Сузуки.

«Монреаль» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 100 очками после 76 игр.

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