«Монреаль» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок и стал третьей звездой встречи.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 30 очками в 23 матчах, «Монреаль» идет на 14-й строчке с 22 очками в 23 играх.