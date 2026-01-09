«Монреаль» победил «Флориду», Бобровский пропустил 5 шайб

«Монреаль» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Игра прошла на льду «Белл Центра».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 14 из 19 бросков по своим воротам.

У хозяев хет-трик оформил Александр Тексье, а также по одной шайбе забросили Ноа Добсон, Оливер Капанен и Юрай Слафковски. У гостей дубль оформил Сэм Беннетт.

«Монреаль» набрал 56 очков в 44 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 12-й строчке — 47 очков в 43 играх.