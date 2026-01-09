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9 января, 05:54

«Монреаль» победил «Флориду», Бобровский пропустил 5 шайб

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монреаль» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Игра прошла на льду «Белл Центра».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 14 из 19 бросков по своим воротам.

У хозяев хет-трик оформил Александр Тексье, а также по одной шайбе забросили Ноа Добсон, Оливер Капанен и Юрай Слафковски. У гостей дубль оформил Сэм Беннетт.

«Монреаль» набрал 56 очков в 44 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 12-й строчке — 47 очков в 43 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 января, 03:00. Bell Centre (Монреаль)
Монреаль
Флорида
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Сергей Бобровский
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НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Флорида Пантерз
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