«Монреаль» проиграл «Флориде». Романов сделал голевую передачу

«Монреаль» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Пантерз» одержали вторую победу подряд.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился голевой передачей. Для 22-летнего россиянина это 9-й ассист в этом сезоне.