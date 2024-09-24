«Монреаль» всухую разгромил «Филадельфию», Мичков и Федотов пропустили матч

«Монреаль» дома всухую разгромил «Филадельфию» в выставочном матче НХЛ — 5:0.

У хозяев забили Джош Андерсон, Алекс Барре-Буле, Дэвид Савар, Эмиль Хейнеман и Люк Тук.

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов и нападающий «Флайерз» Матвей Мичков пропустили матч. Защитник «Филадельфии» Егор Замула провел на льду 23 минуты и 34 секунды, не отличился результативными действиями.

«Монреаль» проведет следующий предсезонный матч 25 сентября против «Нью-Джерси». «Филадельфия» 27 сентября встретится с «Айлендерс».