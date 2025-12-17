«Филадельфия» на выезде обыграла «Монреаль», у Мичкова голевая передача

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на льду «Белл Центра в Монреале.

У гостей забили Карл Грундстрем, Тревор Зеграс, Бобби Бринк и Трэвис Конекны. Единственный гол канадской команды на счету Александра Тексье.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голевой передачей. Теперь у 21-летнего россиянина 18 (8+10) очков в 32 играх этого сезона.

«Филадельфия» набрала 40 очков в 32 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке — 38 очков в 33 играх.