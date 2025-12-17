«Монреаль» — «Филадельфия»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Монреаль» и «Филадельфия» сыграют в чемпионате НХЛ 17 декабря

«Монреаль» и «Филадельфия» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 17 декабря. Игра пройдет на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Монреаль» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Монреаль» — «Филадельфия» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

17 декабря, 03:00. Bell Centre (Монреаль) Монреаль Филадельфия

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Монреаль» провел 32 матча и набрал 38 очков, предыдущим соперником «Канадиенс» был «Эдмонтон» (4:1). У «Филадельфии» — 31 матч и 38 очков, в понедельник «Флайерз» уступили «Каролине» (2:3 Б).