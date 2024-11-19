«Монреаль» одержал сухую победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Шайбы за «Канадиенс» забросили Брендан Галлахер, Кейден Куле и Джейк Эванс.

«Монреаль» с 16 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Эдмонтон» с 20 очками располагается на 9-й строчке «Запада».