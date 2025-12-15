«Монреаль» обыграл «Эдмонтон», Демидов забил в большинстве

«Монреаль» победил «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джозеф Велено, Ник Сузуки, Александр Тексье и российский нападающий Иван Демидов. В сезоне-2025/26 20-летний Демидов в 32 матчах набрал 25 (7+18) очков.

У гостей единственный гол забил Зак Хаймэн.

«Монреаль» в 38 матчах набрал 32 очка и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» (36 очков после 33 игр) располагается на седьмом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Канадиенс» 17 декабря примут «Филадельфию», «Ойлерз» в тот же день сыграют на выезде с «Питтсбургом».