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Сегодня, 06:12

«Монреаль» победил «Эдмонтон» в домашнем матче

Даниил Аршавский
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«Монреаль» на своем льду обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Кейден Куле и Джейк Эванс.

«Монреаль» набрал 16 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Ойлерз» с 20 очками располагаются на 9-й строчке «Запада».

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«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 17 13 4 26
2 Нью-Джерси 21 12 9 26
3 Вашингтон 17 12 5 25
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Монреаль 19 7 12 16
8 Детройт 17 7 10 15
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 19 9 10 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 16 6 10 14
8 Сан-Хосе 19 5 14 14
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19.11 03:00
Филадельфия – Колорадо
 2 : 3
19.11 03:00
Бостон – Коламбус
 1 : 5
19.11 03:30
Монреаль – Эдмонтон
 3 : 0
19.11 04:00
Даллас – Анахайм
 - : -
19.11 05:00
Юта – Вашингтон
 - : -
19.11 06:30
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