Две передачи Дадонова помогли «Монреалю» победить «Эдмонтон»
«Монреаль» переиграл «Эдмонтон» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился 2 голевыми передачами.
Форвард «Ойлерз» Клим Костин пропускал встречу из-за травмы.
«Монреаль» одержал вторую победу подряд, но остается на 15-м месте в Восточной конференции (48 очков). «Эдмонтон» идет пятым на Западе (65 очков).
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«Монреаль» — «Эдмонтон» — 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
Голы: Белзил — 1 (Пеццетта, Юленен), 8:14 — 1:0. Харрис — 2 (Дадонов, Ковачевич), 23:54 — 2:0. Андерсон — 14 (бол., Дадонов, Друэн), 28:23 — 3:0. Драйзайтль — 30 (бол., Хаймэн, Бушар), 32:22 — 3:1. Кейн — 9 (Нерс, Бушар), 34:59 — 3:2. Арве-Пинар — 6 (бол., Мэтисон, Сузуки), 38:41 — 4:2. Харрис — 3 (Армиа, Друэн), 42:58 — 5:2. Дворак — 8 (мен., Дак), 49:12 — 6:2.
Вратари: Аллен — Скиннер.
Штраф: 21 — 15.
Броски: 30 (14+13+3) — 31 (8+13+10).
Наши: Дадонов (13.52/1/+1) — -.
12 февраля. Монреаль. Centre Bell.
|12.02
|02:00
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Флорида – Колорадо
|3 : 5
|12.02
|03:00
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Каролина – Рейнджерс
|2 : 6
|12.02
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|3 : 4
|12.02
|04:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 2 Б
|12.02
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|6 : 5 ОТ
|12.02
|06:00
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Виннипег – Чикаго
|4 : 1
|12.02
|06:30
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Лос-Анджелес – Питтсбург
|6 : 0
|12.02
|20:30
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Монреаль – Эдмонтон
|6 : 2
|12.02
|21:00
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Вашингтон – Сан-Хосе
|- : -
|12.02
|21:00
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Филадельфия – Сиэтл
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -