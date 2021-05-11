Шайба Макдэвида в овертайме принесла «Эдмонтону» победу над «Монреалем»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 4:3.

Победную шайбу забросил Коннор Макдэвид.

После этого матча «Эдмонтон» с 70 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 58 очками — на четвертой строчке и гарантировал себе участие в плей-офф.