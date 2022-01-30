«Эдмонтон» обыграл «Монреаль», Эвандер Кейн забросил шайбу в дебютной игре за «Ойлерз»
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 6:2.
В составе «Ойлерз» шайбу в дебютной игре забросил Эвандер Кейн, который перешел в команду 28 января. Также по дублю оформили Зак Хайман и Леон Драйзайтль, еще по одной шайбе забросили Райан Нюджент-Хопкинс Дерек Райан. У «Канадиенс» отличились Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли, защитник Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Эдмонтон» с 46 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:7 (0:3, 2:3, 0:1)
Голы: Кейн — 1 (Бушар, Ямамото), 11:21 — 0:1. Хаймэн — 12 (Расселл, Лагессон), 12:48 — 0:2. Драйзайтль — 30 (Фогеле), 13:08 — 0:3. Андерсон — 9 (Чиаро, Эванс), 23:58 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Хаймэн, Кассиан), 26:18 — 1:4. Хаймэн — 13 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 34:30 — 1:5. Тоффоли — 8 (бол., Хоффман, Сузуки), 35:09 — 2:5. Драйзайтль — 31 (Фогеле, Кит), 35:33 — 2:6. Райан — 3 (Шор, Кит), 59:26 — 2:7.
Вратари: Монтембо (Примо, 40:00) — Скиннер.
Штраф: 17 — 9.
Броски: 23 (5+15+3) — 24 (10+6+8).
Наши: Романов (21.25/0/-2) — -.
30 января. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|30
|11
|62
|2
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|43
|15
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|45
|31
|14
|67
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|40
|27
|13
|57
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|45
|19
|26
|44
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|43
|8
|35
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|42
|10
|32
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|3
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|51
|4
|Сан-Хосе
|44
|22
|22
|47
|5
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|6
|Эдмонтон
|40
|22
|18
|46
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|30.01
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|30.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 7
|30.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|2 : 1
|30.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|2 : 7
|30.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|2 : 3 Б
|30.01
|05:00
|
Аризона – Баффало
|- : -
|30.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|30.01
|21:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|30.01
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1