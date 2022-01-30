«Эдмонтон» обыграл «Монреаль», Эвандер Кейн забросил шайбу в дебютной игре за «Ойлерз»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 6:2.

В составе «Ойлерз» шайбу в дебютной игре забросил Эвандер Кейн, который перешел в команду 28 января. Также по дублю оформили Зак Хайман и Леон Драйзайтль, еще по одной шайбе забросили Райан Нюджент-Хопкинс Дерек Райан. У «Канадиенс» отличились Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли, защитник Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Эдмонтон» с 46 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:7 (0:3, 2:3, 0:1)

Голы: Кейн — 1 (Бушар, Ямамото), 11:21 — 0:1. Хаймэн — 12 (Расселл, Лагессон), 12:48 — 0:2. Драйзайтль — 30 (Фогеле), 13:08 — 0:3. Андерсон — 9 (Чиаро, Эванс), 23:58 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Хаймэн, Кассиан), 26:18 — 1:4. Хаймэн — 13 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 34:30 — 1:5. Тоффоли — 8 (бол., Хоффман, Сузуки), 35:09 — 2:5. Драйзайтль — 31 (Фогеле, Кит), 35:33 — 2:6. Райан — 3 (Шор, Кит), 59:26 — 2:7.

Вратари: Монтембо (Примо, 40:00) — Скиннер.

Штраф: 17 — 9.

Броски: 23 (5+15+3) — 24 (10+6+8).

Наши: Романов (21.25/0/-2) — -.

30 января. Монреаль. Centre Bell.