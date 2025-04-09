Хоккей
9 апреля 2025, 07:10

«Монреаль» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Детройт» — 4:1.

Шайбы у хозяев забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Ник Сузуки. У «Ред Уингз» единственный гол забил Дилан Ларкин.

«Юта» разгромила «Сиэтл», Сергачев набрал 3 очка

«Нью-Джерси» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 32 20 69
2 Питтсбург 51 26 25 63
3 Айлендерс 52 28 24 61
4 Филадельфия 51 24 27 57
5 Вашингтон 53 25 28 57
6 Нью-Джерси 52 27 25 56
7 Коламбус 51 24 27 55
8 Рейнджерс 53 22 31 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 51 33 18 70
2 Детройт 53 32 21 69
3 Баффало 51 29 22 63
4 Монреаль 52 28 24 63
5 Бостон 53 30 23 63
6 Флорида 51 28 23 59
7 Торонто 52 24 28 57
8 Оттава 52 24 28 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 35 15 79
2 Миннесота 53 29 24 68
3 Даллас 52 29 23 67
4 Юта 52 27 25 58
5 Нэшвилл 51 24 27 52
6 Чикаго 52 21 31 50
7 Виннипег 51 20 31 47
8 Сент-Луис 52 19 33 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 51 25 26 62
2 Эдмонтон 54 27 27 62
3 Анахайм 53 28 25 59
4 Сан-Хосе 50 26 24 55
5 Лос-Анджелес 50 21 29 55
6 Сиэтл 51 23 28 55
7 Калгари 52 21 31 48
8 Ванкувер 52 17 35 39
Результаты / календарь
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
27.01 03:00 Филадельфия – Айлендерс 0 : 4
27.01 03:00 Тампа-Бэй – Юта 2 : 0
27.01 03:00 Рейнджерс – Бостон 4 : 3 ОТ
27.01 04:30 Эдмонтон – Анахайм 7 : 4
Все результаты / календарь

