«Монреаль» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Детройт» — 4:1.
Шайбы у хозяев забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Ник Сузуки. У «Ред Уингз» единственный гол забил Дилан Ларкин.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|32
|20
|69
|2
|Питтсбург
|51
|26
|25
|63
|3
|Айлендерс
|52
|28
|24
|61
|4
|Филадельфия
|51
|24
|27
|57
|5
|Вашингтон
|53
|25
|28
|57
|6
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|56
|7
|Коламбус
|51
|24
|27
|55
|8
|Рейнджерс
|53
|22
|31
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|51
|33
|18
|70
|2
|Детройт
|53
|32
|21
|69
|3
|Баффало
|51
|29
|22
|63
|4
|Монреаль
|52
|28
|24
|63
|5
|Бостон
|53
|30
|23
|63
|6
|Флорида
|51
|28
|23
|59
|7
|Торонто
|52
|24
|28
|57
|8
|Оттава
|52
|24
|28
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|35
|15
|79
|2
|Миннесота
|53
|29
|24
|68
|3
|Даллас
|52
|29
|23
|67
|4
|Юта
|52
|27
|25
|58
|5
|Нэшвилл
|51
|24
|27
|52
|6
|Чикаго
|52
|21
|31
|50
|7
|Виннипег
|51
|20
|31
|47
|8
|Сент-Луис
|52
|19
|33
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|51
|25
|26
|62
|2
|Эдмонтон
|54
|27
|27
|62
|3
|Анахайм
|53
|28
|25
|59
|4
|Сан-Хосе
|50
|26
|24
|55
|5
|Лос-Анджелес
|50
|21
|29
|55
|6
|Сиэтл
|51
|23
|28
|55
|7
|Калгари
|52
|21
|31
|48
|8
|Ванкувер
|52
|17
|35
|39
Результаты / календарь
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
|27.01
|03:00
|Филадельфия – Айлендерс
|0 : 4
|27.01
|03:00
|Тампа-Бэй – Юта
|2 : 0
|27.01
|03:00
|Рейнджерс – Бостон
|4 : 3 ОТ
|27.01
|04:30
|Эдмонтон – Анахайм
|7 : 4
Новости