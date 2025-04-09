«Монреаль» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Детройт» — 4:1.

Шайбы у хозяев забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Ник Сузуки. У «Ред Уингз» единственный гол забил Дилан Ларкин.