«Монреаль» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Монреаль» выиграл у «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Канадиенс» шайбы забросили Юрай Слафковски, Джейк Эванс, Патрик Лайне, Эмиль Хайнеман и Брендан Галлахер.

Автором единственного гола «Ред Уингз» стал Джо Велено.

«Монреаль» набрал 31 очко и занимает 14-е место в Восточной конференции, «Детройт» идет 15-м с 30 очками.