«Монреаль» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.

С игры команды голов не забили. В серии буллитов единственным, кто реализовал свою попытку стал нападающий Захари Болдюк.

«Монреаль» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 15-й строчке — 3 очка в 5 играх.

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