«Монреаль» победил «Детройт»
«Монреаль» на своем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» одержали шестую победу кряду.
Шайбы у хозяев забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Ник Сузуки. У «Ред Уингз» единственный гол забил Дилан Ларкин.
«Монреаль» набрал 87 очков в 78 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 10-й строчке — 79 очков в 77 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Ларкин — 29 (Кейн), 9:54 — 0:1. Кофилд — 37 (Мэтисон, Сузуки), 36:29 — 1:1. Андерсон — 14 (Дворак, Галлахер), 50:48 — 2:1. Галлахер — 21 (Андерсон), 58:54 — 3:1. Сузуки — 28 (Эванс, Каррье), 59:07 — 4:1.
Вратари: Монтембо — Тэлбот.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 21 (4+7+10) — 36 (23+9+4).
Наши: — - Тарасенко (15.23/2/-2).
9 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -