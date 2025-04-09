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9 апреля 2025, 04:46

«Монреаль» победил «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монреаль» на своем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» одержали шестую победу кряду.

Шайбы у хозяев забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Ник Сузуки. У «Ред Уингз» единственный гол забил Дилан Ларкин.

«Монреаль» набрал 87 очков в 78 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 10-й строчке — 79 очков в 77 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Ларкин — 29 (Кейн), 9:54 — 0:1. Кофилд — 37 (Мэтисон, Сузуки), 36:29 — 1:1. Андерсон — 14 (Дворак, Галлахер), 50:48 — 2:1. Галлахер — 21 (Андерсон), 58:54 — 3:1. Сузуки — 28 (Эванс, Каррье), 59:07 — 4:1.

Вратари: Монтембо — Тэлбот.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (4+7+10) — 36 (23+9+4).

Наши: — - Тарасенко (15.23/2/-2).

9 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

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ХК Монреаль Канадиенс
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