«Детройт» в овертайме обыграл «Монреаль»

«Детройт» победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

«Детройт» набрал 29 очков и поднялся на 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 23 очка.