«Монреаль» обыграл «Детройт» и продлил победную серию до трех матчей

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Детройт» со счетом 5:1.

В составе «Канадиенс» отличились Юрай Слафковски, Джейк Эванс, Патрик Лайне, Эмиль Хайнеман и Брендан Галлахер. У «Ред Уингз» шайбу забросил Джо Велено, который открыл счет в этой встрече.

«Монреаль» продлил победную серию до трех матчей и с 31 очком расположился на 14-м месте в Восточной конференции. «Детройт» с 30 очками — на 15-й строчке.