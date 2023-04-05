«Монреаль» дома проиграл «Детройту»

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«Монреаль» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:5. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий Денис Гурьянов сыграл 14 минут 48 секунд и отметился одним броском по воротам соперника и двумя силовыми приемами.

«Детройт» набрал 79 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 66 очков.