«Монреаль» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на своем льду уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:7.

За «Старз» забили Джейсон Робертсон (дважды), Уайатт Джонстон, Эса Линделл, Тайлер Сегин, Алекс Петровик и Колин Блэкуэлл.

«Монреаль» (22 очка после 17 игр) идет на третьем месте в Восточной конференции, «Даллас» (25 очков после 18 матчей) занимает второе место.

