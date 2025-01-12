«Монреаль» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Даллас» победил «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Авторами голов «Старз» стали Джейми Бенн и Джейсон Робертсон

Единственную шайбу «Канадиенс» забросил Патрик Лайне.

«Даллас» набрал 55 очков занимает 4-е место в Западной конференции, «Монреаль» идет 12-м на «Востоке» с 44 баллами.