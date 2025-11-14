«Даллас» разгромил «Монреаль», Любушкин сделал голевую передачу

«Даллас» на выезде переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Российский защитник Илья Любушкин сделал голевую передачу.

«Даллас» набрал 25 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на третьей строчке в Восточной конференции — 22 очка в 17 играх.