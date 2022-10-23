Четыре очка Павелски принесли «Далласу» победу над «Монреалем»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

В составе «Старз» 4 (3+1) очка набрал Джо Павелски, еще по голу забили Джейсон Робертсон и Эса Линдель. У «Канадиенс» отличились Майк Хоффман и Арбер Джекаи.

«Даллас» с 9 очками лидирует в Западной конференции, «Монреаль» с 6 очками — на 14-й строчке Востока.