«Монреаль» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил в серии буллитов «Чикаго» — 3:4.

В составе «Канадиенс» 2 (1+1) очка набрал Иван Демидов, который проводил дебютную игру в НХЛ, по голу забили Алекс Ньюхук и Юрай Слафковски. У «Блэкхокс» отличились Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Лукас Райхель, победный буллит на счету Назара.