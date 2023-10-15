«Монреаль» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» победил «Чикаго» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр».

Форвард гостей Коннор Бедард отметился голевой передачей в этой встрече. 18-летний нападающий стал первым номером драфта НХЛ-2023 и набирал очки во всех трех проведенных матчах этого чемпионата (1+2).

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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