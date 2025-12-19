«Монреаль» обыграл «Чикаго», Демидов сделал голевую передачу

«Монреаль» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла в Монреале на льду «Белл Центра».

У хозяев забили Захари Болдюк (дважды), Ноа Добсон и Ник Сузуки. Единственная шайба «Блэкхокс» на счету Фрэнка Назара.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов отметился голевой передачей. Теперь у 20-летнего россиянина 26 (7+19) очков в 34 играх этого сезона.

«Монреаль» набрал 40 очков в 34 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 32 очка в 34 играх.