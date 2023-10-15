«Чикаго» на выезде уступил «Монреалю»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

В составе «Блэкхокс» дубль оформил Тайлер Джонсон, у «Канадиенс» шайбы на счету Коула Колфилда, Таннер Пирсона и Шона Монахана.

В следующем матче «Чикаго» 17 октября сыграет с «Торонто», «Монреаль» 18 октября встретится с «Миннесотой».