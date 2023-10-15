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Сегодня, 05:08

«Чикаго» на выезде уступил «Монреалю»

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

В составе «Блэкхокс» дубль оформил Тайлер Джонсон, у «Канадиенс» шайбы на счету Коула Колфилда, Таннер Пирсона и Шона Монахана.

В следующем матче «Чикаго» 17 октября сыграет с «Торонто», «Монреаль» 18 октября встретится с «Миннесотой».

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Чикаго Блэкхокс
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