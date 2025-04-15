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15 апреля, 04:49

«Монреаль» по буллитам уступил «Чикаго», Демидов в дебютном матче набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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Иван Демидов и Уайатт Кайзер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил в серии буллитов «Чикаго» со счетом 3:4.

В составе «Канадиенс» 2 (1+1) очка набрал Иван Демидов, который проводил дебютную игру в НХЛ, по голу забили Алекс Ньюхук и Юрай Слафковски. У «Блэкхокс» отличились Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Лукас Райхель, победный буллит на счету Назара.

«Монреаль» с 89 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 59 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Чикаго» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ньюхук — 15 (Демидов, Армиа), 6:00 — 1:0. Демидов — 1 (Армиа, Мэтисон), 13:32 — 2:0. Бертуцци — 23 (бол., Назар, Бедард), 18:40 — 2:1. Назар — 11 (бол., Терявяйнен, Ринцель), 36:41 — 2:2. Райхель — 8 (Слаггерт, Велено), 45:39 — 2:3. Слафковски — 18 (бол., Кофилд, Хатсон), 57:03 — 3:3.

Победный буллит: Назар.

Вратари: Монтембо — Содерблум.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 21 (6+9+5+1) — 25 (9+9+5+2).

Наши: Демидов (16.56/3/+1) — Михеев (19.13/3/0).

15 апреля. Монреаль. Centre Bell.

Иван Демидов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Чикаго Блэкхокс
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6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
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2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
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4 Оттава 81 44 37 95
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1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
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8 Чикаго 82 25 57 61
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