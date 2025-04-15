«Монреаль» по буллитам уступил «Чикаго», Демидов в дебютном матче набрал два очка
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил в серии буллитов «Чикаго» со счетом 3:4.
В составе «Канадиенс» 2 (1+1) очка набрал Иван Демидов, который проводил дебютную игру в НХЛ, по голу забили Алекс Ньюхук и Юрай Слафковски. У «Блэкхокс» отличились Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Лукас Райхель, победный буллит на счету Назара.
«Монреаль» с 89 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 59 очками — на 15-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Чикаго» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ньюхук — 15 (Демидов, Армиа), 6:00 — 1:0. Демидов — 1 (Армиа, Мэтисон), 13:32 — 2:0. Бертуцци — 23 (бол., Назар, Бедард), 18:40 — 2:1. Назар — 11 (бол., Терявяйнен, Ринцель), 36:41 — 2:2. Райхель — 8 (Слаггерт, Велено), 45:39 — 2:3. Слафковски — 18 (бол., Кофилд, Хатсон), 57:03 — 3:3.
Победный буллит: Назар.
Вратари: Монтембо — Содерблум.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 21 (6+9+5+1) — 25 (9+9+5+2).
Наши: Демидов (16.56/3/+1) — Михеев (19.13/3/0).
15 апреля. Монреаль. Centre Bell.
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|55
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|2
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|50
|31
|106
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|82
|49
|33
|102
|4
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|82
|45
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|5
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|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
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|7
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|81
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|Тихоокеанский дивизион
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|1
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|81
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|2
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|48
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|105
|3
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|34
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|81
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|38
|43
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Нью-Джерси – Детройт
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Нэшвилл – Даллас
|- : -
|17.04
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Ванкувер – Вегас
|- : -
|17.04
|05:30
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Сан-Хосе – Эдмонтон
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