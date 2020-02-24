«Монреаль» будет платить Ковальчуку половину зарплаты

«Монреаль» будет платить российскому форварду Илье Ковальчуку половину зарплаты в 700 тысяч долларов по его контракту после перехода в «Вашингтон». Об этом сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

Взамен «Канадиэнс» получат право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. 36-летний форвард в 22 матчах за канадский клуб и набрал 9 (3+6) очков в 17 играх.

По ходу нынешнего сезона он перешел в команду из «Лос-Анджелеса». Таким образом, это его третья команда за сезон. Ранее «Лос-Анджелес» расторг многолетний контракт с ним, после чего хоккеист подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.