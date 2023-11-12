«Монреаль» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Бостон» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на восьмой строчке.

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