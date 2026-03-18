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«Монреаль» в овертайме обыграл «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монреаль» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Игра прошла на арене «Белл Центр» в Монреале.

В основное время у «Брюинз» дубль оформил Павел Заха, а у «Канадиенс» отличились Ник Сузуки и Джош Андерсон. Победная шайба на счету Коула Кофилда.

«Монреаль» набрал 84 очка в 67 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на восьмой строчке — 82 очка в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 марта, 02:00. Bell Centre (Монреаль)
Монреаль
Бостон
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
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5.10
30.09 02:00 Торонто – Монреаль 2 : 3
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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