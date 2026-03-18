«Монреаль» в овертайме обыграл «Бостон»
«Монреаль» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Игра прошла на арене «Белл Центр» в Монреале.
В основное время у «Брюинз» дубль оформил Павел Заха, а у «Канадиенс» отличились Ник Сузуки и Джош Андерсон. Победная шайба на счету Коула Кофилда.
«Монреаль» набрал 84 очка в 67 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на восьмой строчке — 82 очка в 68 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|2
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|8
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|2 : 3
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -
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