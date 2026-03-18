«Монреаль» в овертайме обыграл «Бостон»

«Монреаль» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Игра прошла на арене «Белл Центр» в Монреале.

В основное время у «Брюинз» дубль оформил Павел Заха, а у «Канадиенс» отличились Ник Сузуки и Джош Андерсон. Победная шайба на счету Коула Кофилда.

«Монреаль» набрал 84 очка в 67 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на восьмой строчке — 82 очка в 68 играх.