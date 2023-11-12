«Бостон» в овертайме уступил «Монреалю»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

В составе «Брюинз» отличились Павел Заха и Брэд Маршан, у «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки, Брендан Галлахер и Кайден Гюле.

После этого матча «Бостон» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на восьмой строчке.