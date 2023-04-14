«Бостон» победил «Монреаль». Орлов набрал 2 очка

«Бостон» на выезде переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Бостон» набрал 135 очков и с первого места в Восточной конференции вышел в плей-офф. «Монреаль» стал 15-м — 68 очков.