Три очка Бержерона помогли «Бостону» обыграл «Монреаль»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:3.

В составе «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Патрис Бержерон, дубль на счету Эрика Хаулы, еще один гол забил Чарли Макэвой. У «Канадиенс» отличились Джош Андерсон, Майк Хоффман и Ник Сузуки.