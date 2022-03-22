«Монреаль» в овертайме уступил «Бостону», у Романова результативная передача

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Бостону» со счетом 2:3.

В составе «Канадиенс» отличились Дэвид Савар, которому ассистировал Александр Романов, и Йоэль Армиа, забивший в меньшинстве. У «Брюинз» дубль оформил Брэд Маршан, еще один гол на счету Коннора Клифтона.

После этого матча «Монреаль» с 44 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Бостон» с 83 очками — на седьмой строчке.