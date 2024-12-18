«Монреаль» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

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«Монреаль» дома победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

В составе «Канадиенс» хет-триком отметился Патрик Лайне, еще по голу забили Йоэль Армиа, Юрай Слафковски Джош Андерсон.

Единственную шайбу за «Сэйбрз» забросил Дилан Козенс.

«Монреаль» набрал 27 очков и расположился на 15-й строчке Восточной конференции, «Баффало» идет последним с 25 очками.