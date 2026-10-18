Дубль Кофилда принес «Монреалю» победу над «Баффало» в овертайме

«Монреаль» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Коул Кофилд, который оформил дубль. Еще по голу у хозяев на счету Карла Болдука и Александра Тексье. Александр Каррье и Юрай Слафковски сделали по две результативные передачи.

У гостей отличились Джош Норрис, Джек Куинн и Тэйдж Томпсон.

«Монреаль» (9 очков) поднялся на десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Баффало» (10 очков) идет восьмым на «Востоке».

В следующем матче «Монреаль» 21 октября примет «Сан-Хосе», а «Баффало» 22 октября дома сыграет с «Филадельфией».

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 октября, 02:00. Bell Centre (Монреаль) Монреаль Баффало

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