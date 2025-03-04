«Баффало» в овертайме уступил «Монреалю»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Монреалю» в овертайме со счетом 3:4.

В составе «Сэйбрз» отличились Алекс Так, Тэйг Томпсон и Расмус Далин. У «Канадиенс» 4 (1+3) очка набрал Ник Сузуки, еще по голу забили Коул Кофилд, Юрай Слафковски и Майкл Мэтсон.

«Баффало» продлил серию поражений до трех матчей и с 54 очками расположился на последнем месте в Восточной конференции. «Монреаль» с 65 очками — на 11-й строчке.

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«Монреаль» — «Баффало» — 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Кофилд — 30 (бол., Сузуки, Хатсон), 9:42 — 1:0. Сузуки — 19 (мен., Мэтисон), 11:41 — 2:0. Слафковски — 11 (бол., Сузуки, Хатсон), 13:42 — 3:0. Так — 22 (Козенс, Джилберт), 38:07 — 3:1. Томпсон — 29 (Петерка, Брайсон), 43:24 — 3:2. Далин — 10 (Петерка, Кулих), 58:59 — 3:3. Мэтисон — 5 (Слафковски, Сузуки), 61:21 — 4:3.

Вратари: Монтембо — Раймер (58:02 — 58:59).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 20 (8+6+5+1) — 36 (9+14+13+0).

Наши: — .

4 марта. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.