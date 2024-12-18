Хет-трик Лайне принес «Монреалю» победу в матче с «Баффало»

«Монреаль» на своем льду одержал победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Канадиенс» хет-трик оформил Патрик Лайне, еще по шайбе забросили Йоэль Армиа, Юрай Слафковски Джош Андерсон.

Автором единственного гола «Сэйбрз» стал Дилан Козенс.

«Монреаль» набрал 27 очков в 31 матче и занимает 15-е место в Восточной конференции, «Баффало» идет последним с 25 очками за 32 встречи.