«Монреаль» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Монреаль» на своем льду победил «Айлендерс» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

У «Канадиенс» отличились Патрий Лайне и Ник Судзуки.

Единственную шайбу нью-йоркской команды забросил Андерс Ли.

«Айлендерс» набрали 25 очков и идут 11-м в Восточной конференции, «Монреаль» — последний с 21 очком.