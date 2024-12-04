«Монреаль» выиграл у «Айлендерс», Сорокин сделал 25 сэйвов

«Монреаль» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В основное время матча Патрик Лайне вывел «Канадиенс» вперед на 8-й минуте второго периода. Перед перерывом Андерс Ли сравнял счет. Победная шайба в овертайме на счету Ника Сузуки.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» с 25 очками в 26 матчах идут на 11-й строчке в Восточной конференции. «Монреаль» — последний (21 очко в 25 играх).