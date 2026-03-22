«Монреаль» крупно обыграл «Айлендерс»

«Монреаль» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски (дубль), Алекс Ньюхук, Коул Кофилд (хет-трик) и Кайден Гуле. У гостей забили Эмиль Хейнеман, Симон Хольмстрем и Мэттью Шефер. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков в створ из 32.

«Монреаль» в 69 матчах набрал 86 очков, занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (83 очка после 70 встреч) располагается на девятом месте.

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