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«Монреаль» крупно обыграл «Айлендерс»

Павел Лопатко

«Монреаль» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски (дубль), Алекс Ньюхук, Коул Кофилд (хет-трик) и Кайден Гуле. У гостей забили Эмиль Хейнеман, Симон Хольмстрем и Мэттью Шефер. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков в створ из 32.

«Монреаль» в 69 матчах набрал 86 очков, занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (83 очка после 70 встреч) располагается на девятом месте.

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НХЛ. Регулярный чемпионат
22 марта, 02:00. Bell Centre (Монреаль)
Монреаль
Айлендерс
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Илья Сорокин
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
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