«Монреаль» в овертайме переиграл «Айлендерс»

«Монереаль» в овертайме переиграл «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе хозяев отличились нападающие Ник Сузуки, Кирби Дах и защитник Джастин Бэррон, Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Майкл Мэтсон.

За «Айлендерс» забросили нападающие Брок Нельсон, Бо Хорват и Мэтт Мартин.

«Монреаль» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы «Востока», набрав 46 очков за 52 игры.

«Айлендерс» находятся на 9-й строчке с 60 очками за 56 встреч.