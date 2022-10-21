«Монреаль» обыграл «Аризону». Дадонов не набрал очков

«Монреаль» переиграл «Аризону» (6:20 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Канадиенс» одержали вторую подряд победу.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов результативными действиями не отметился. За 17 минут игрового времени он отметился одним броском и одним блок-шотом.

«Аризона» идет на 14-м месте в Западной конференции, а «Монреаль» занимает 7-ю строчку в Восточной конференции.